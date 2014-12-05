وفد شعبي مصري يشارك في مهرجان “البركل الدولي” بالسودان

يفتتح الرئيس السوداني عمر البشير غدا السبت بالولاية الشمالية “مهرجان البركل الدولي للسياحة والثقافة والتسوق”،ويلقي خطابا جماهيريا بمسرح جبل البركل.

ويشهد افتتاح وفعاليات المهرجان الذي يستمر أسبوعا وفد شعبي مصري برئاسة المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال الشعبي الذي يضم في عضويته عددا من الشخصيات الحزبية والسياسية والفنية والثقافية.

ويهدف المهرجان، إلى تسليط الضوء على مكنونات السودان السياحية وارثه الحضاري والإسهام في تنشيط السياحة بالبلاد، وضم المهرجان العديد من الفعاليات حيث يقدم في الافتتاح أوبريت “صهيل البركل” وهو عمل غنائي مسرحي إلى جانب عروض لفرقة عصافير الشمال وبعض العروض الرياضية.

كما تشمل برامج المهرجان ندوات علمية عن حضارات السودان بجامعة “دنقلا” وورش عمل ومحاضرات تتوزع في مواقع مختلفة بمحلية مروي.

وتشتمل فعاليات المهرجان على برامج رياضية يشارك فيها الرالي العالمي وسباق للزوارق والمصارعة والهجن والرماية، علاوة على سباق درجات ومباراة لكرة القدم بالمدينة الرياضية، كما ينظم المهرجان معرض تسوق بجانب فلكلور شعبي واستثمارات محلية ومعرض كامل لمنتجات النخيل بمشاركة مؤسسات مختلفة تحت ساحة جبل البركل، كما يقدم المهرجان العديد من الليالي الثقافية التي تقدم فيها المسرحيات والليالي الغنائية بكل من مسارح دنقلا ومروي وكريمة تشارك فيها فرق ولائية وفنون شعبية ولفيف من الغنائيين والمبدعين السودانيين والأجانب.

أ ش أ