مصرع فلاح وإصابة آخر اختناقًا بالغاز بالمنوفية

لقي فلاح مصرعه واصيب طالب، صباح اليوم الجمعة، اختناقا بالغاز ؛ حيث تم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى اشمون العام وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث اشمون يفيد بوصول كل من محمد على السيد محمد على 23 سنة طالب ومقيم قرية سنتريس، دائرة المركز مصابًا (ادعاء اختناق بالغاز ) حالته العامة سيئة وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي ” قسم السموم ” ؛ فرج محمد محمد صيام، 30 سنة فلاح ومقيم قرية شنواي، دائرة المركز مصابًا (ادعاء اختناق بالغاز) وتوفي عقب وصوله.

وبالانتقال والفحص وسؤال كل من والد المصاب 55 سنة موظف ؛ شقيق المتوفي محمد 40 سنة فلاح ومقيمان بذات الناحية قررا أنه أثناء تواجد المذكوران بمزرعة، خالد محمد الأسطي الكائنه بقرية سنتريس؛ يستأجرها المدعو حسان المقنن وحال نومهم بالمزرعة حدث تسرب للغاز من شعله بالمزرعة أدي إلى إصابة الأول ووفاة الثاني ونفيا الشبهه الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة إسفكسيا الاختناق ولا توجد شبهه جنائية تحرر عن الواقعة المحضر رقم 13343 إداري مركز أشمون لسنة 2014 م وجار العرض على النيابة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.