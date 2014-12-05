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القبض على سائق أثناء تهريبه أقراص مخدرة لسجين بالمنوفية

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القبض على سائق أثناء تهريبه أقراص مخدرة لسجين بالمنوفية القبض على سائق أثناء تهريبه أقراص مخدرة لسجين بالمنوفية

أرشيفية

تمكنت مباحث قويسنا، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على سائق أثناء تهريب أقراص مخدرة لمسجون أثناء زيارته.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث قويسنا بتمكن الملازم محمد أحمد أمجد المهدي، ضابط بمركز شرطه قويسنا من ضبط محمد فتحي عباس محمد 38 سنة سائق ومقيم مدينة قويسنا أثناء زيارته للمسجون سوار الذهب سليمان محمد نزيل السجن المركزي بالمركز في القضية رقم 38405 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2013م حصر حبس 1439 التهمه ” تبديد” حكمه سنه مع الشغل بجلسة 10 نوفمبر وقضايا أخرى وبداخل محتوىات الزيارة 10 أقراص من الترامادول المخدر.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 33780 جنح مركز قويسنا لسنة 2014 م وجار العرض على النيابة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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