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مجهولون يشعلون النيران فى سيارة أمين شرطة بالأمن الوطني بالبحيرة

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مجهولون يشعلون النيران فى سيارة أمين شرطة بالأمن الوطني بالبحيرة مجهولون يشعلون النيران فى سيارة أمين شرطة بالأمن الوطني بالبحيرة

أرشيفية

أشعل مجهولون النيران فى سيارة أمين شرطة بالأمن الوطنى، أثناء وقوفها أسفل منزله بقرية دنشال التابعة لمركز دمنهور.

تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، اخطاراً من أمين شرطة (ياسر موسى عوض) يعمل بالأمن الوطنى، أنه أكتشف قيام مجهولين باشعال النار فى سيارته رقم 7816 ب ط س .

انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق،و كشفت التحريات عن وجود عدد من زجاجات المولوتوف بجوار السيارة،و تواصل قوات الأمن جهودها لكشف المتورطين فى الواقعة، التى لا تعد الأولى فى البحيرة لاستهداف سيارات ضباط وأمناء الشرطة.

تم ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.

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