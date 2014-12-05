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جنوب إفريقيا تحيي الذكرى الأولى لوفاة «مانديلا»

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تحيي جنوب إفريقيا، الجمعة، بمئات الفعاليات في جميع أنحاء البلاد الذكرى السنوية الأولى لوفاة الزعيم نيسلون مانديلا، بطل النضال ضد الفصل العنصري.

وسيقام الحفل الرئيسي لإحياء ذكرى مانديلا، الذي توفي في جوهانسبرج، في 2013، عن 95 عاماً، بعد معاناة طويلة من مشكلات في الجهاز التنفسي، في مقر المعروف باسم «يونيون بيلدينجز»، في بريتوريا.

وفي العاصمة الجنوب إفريقية، سيترأس نائب الرئيس، سيريل رامافوسا، الفعاليات، التي من المنتظر أن يحضرها آلاف الأشخاص، وتتضمن إلقاء خطابات ووضع إكليل من الورود، بمشاركة رفقاء مانديلا في الكفاح ضد الفصل العنصري.

وستقوم مؤسسات عامة وخاصة في جميع أنحاء جنوب إفريقيا بتكريم مانديلا بعدما وحدت وفاته البلاد في حالة حداد مؤثرة استمرت لأكثر من أسبوع.

ودعت الرئاسة «الكنائس والمساجد والمعابد والمصانع والمدارس والسائقين» إلى إطلاق الصافرات والأبواق خلال الدقائق الست والثواني السبع التي تسبق تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، في إشارة إلى الأعوام الـ67 التي كرسها مانديلا، الحاصل على نوبل للسلام، من حياته لخدمة الإنسانية.

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