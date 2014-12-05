واشنطن تكشف عن محاولة لتحرير رهينة أمريكي مختطف في اليمن

قالت واشنطن، الخميس، إنها نفذت عملية لإنقاذ عدد من الرهائن الأجانب بينهم المواطن الأمريكي، لوك سومرز، المختطف في اليمن، من قبل تنظيم «القاعدة»، لكنها لم تقد إلى تحرير سومرز.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، بيان، الجمعة: «حاولت الولايات المتحدة مؤخراً، لم يذكر البيان تاريخا محددا، إنقاذ عدد من الرهائن بينهم المواطن الأمريكي، لوك سومرز، المحتجز في اليمن لدى (القاعدة) في شبه الجزيرة العربية».

وأضاف أنه برغم «إنقاذ بعض الرهائن، لم يوضح البيان عددهم ولا جنسياتهم، لكن آخرين بضمنهم سومرز لم يكونوا موجودين في الموقع المستهدف».

وأشار كيربي إلى أن العملية تمت بمشاركة قوات من الجيش اليمني تضمنت عناصر جوية وأرضية، لكنها لم تقد إلى تحرير «سمرز»، مؤكدا أن تفاصيل العملية ستظل «طي الكتمان».