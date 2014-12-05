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الخرطوم: خروج «يوناميد» من دارفور يستند لقرارات مجلس الأمن

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اعتبر مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة، أن خروج بعثة «يوناميد» من دارفور يستند لقرارات مجلس الأمن.

وقال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رحمة الله محمد عثمان، إن طلب بلاده من بعثة «(يوناميد) الخروج من البلاد يستند إلى مرجعيات ثابتة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 1769 الصادر عام 2007، والذي نص على ذلك، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2173 ، والذي جدد ولاية البعثة في الفترة الماضية».

وبموجب القرار 1769 لـ 2007، أنشأ مجلس الأمن الدولي بالاتفاق مع السودانية والاتحاد الإفريقي بعثة «يوناميد» لفترة أولية مدتها عام، ونص القرار على «عدم الإخلال بحق السودان السيادي في المطالبة بمغادرة البعثة أراضيها».

كما أصدر مجلس الأمن في 27 أغسطس الماضي، قراره رقم 2173، الذي نص على تمديد ولاية البعثة حتي 30 يونيو 2015، كما نص على ضرورة أن تقوم يوناميد بـ «العمل مع حكومة السودان في احترام كامل لسيادته على أراضيه».

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