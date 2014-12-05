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بيليه يتعاقد مع سانتوس لاستخدام إسمه تجاريا مدى الحياة

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بيليه يتعاقد مع سانتوس لاستخدام إسمه تجاريا مدى الحياة بيليه يتعاقد مع سانتوس لاستخدام إسمه تجاريا مدى الحياة

إفي): وقع أسطورة كرة القدم البرازيلية السابق بيليه، عقدا مدى الحياة مع نادي سانتوس، الذي لعب في صفوفه على مدار 18 عاما وسجل معه 1091 هدفا.

تم توقيع الاتفاق الليلة الماضية من مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو البرازيلية، التي يواصل فيها بيليه تلقي العلاج من عدوى في الجهاز البولي، بحسب ما أعلنه بيان صادر عن نادي سانتوس.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتمكن سانتوس من استخدام اسم بيليه في حملاته الدعائية كما يمكنه تطوير وبيع منتجات تحمل اسم "ملك" كرة القدم.

ويمثل هذا العقد امتدادا لآخر تم توقيعه في السابق ثم بدأت مفاوضات بين الطرفين لتجديده منذ يونيو الماضي.

وقال بيليه في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يشعر بـ"الفخر لأنني أشرف بحمل قميص" فريقه المحبب إلى قلبه مدى الحياة.

يشار إلى أن بيليه بدأ مسيرته مع سانتوس عام 1956 وتوج معه بـ48 لقبا واستمر في صفوفه حتى 1974 ، عندما تركه وانتقل إلى نيويورك كوزموس الذي أنهى مسيرته الكروية في صفوفه عام 1977.

يذكر أن بيليه، البالغ 74 عاما والفائز بالمونديال مع منتخب بلاده ثلاث مرات، قد نقل إلى المستشفى يوم 24 نوفمبر الماضي لكي يتلقى العلاج من عدوى في الجهاز البولي أصيب بها بعد يومين من خروجه من المستشفى إثر خضوعه لجراحة لإزالة حصوات بالكلى والحالب والمثانة.

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