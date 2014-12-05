ارتفاع حصيلة 3 تفجيرات بكركوك وبغداد إلى 37 قتيلاً و91 جريحاً

ارتفعت، حصيلة تفجير 3 سيارات مفخخة، في مدينة كركوك شمال العراق، وفي مدينة الصدر، شرق العاصمة العراقية، بغداد، مساء الخميس، إلى 37 قتيلا و91 جريحا، وفق ما أفادت مصادر أمنية عراقية، صباح الجمعة.

وقال مصدر في الشرطة، إن الحصيلة النهائية لتفجير سيارتين مفخختين في مدينة الصدر بلغت 19 قتيلاً و66 جريحاً، دون أن يوضح درجة الإصابات.

وكانت حصيلة أولية سابقة تحدثت عن 13 قتيلا و22 جريحا جراء التفجيرين.

وجرى تفجير سيارة في السوق الأولى بمدينة الصدر، التي تقطنها أغلبية شيعية، فيما تم تفجير الثانية عند تقاطع شارع الأورزدي بالمدينة.

وفي مدينة كركوك، قال مصدر أمني، إن الحصيلة النهائية لتفجير سيارة مفخخة في المدينة بلغت 18 قتيلا و25 جريحا، دون أن يوضح درجة الإصابات.