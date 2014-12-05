"ستار اكاديمي": نوال الزغبي تتألق وتبتعد عن الغناء "بلاي باك"

لم تواجه الفنانة نوال الزغبي الذي حلّت ضيفة على البرايم الثالث عشر من برنامج "ستار أكاديمي" مشكلة في الصوت التي يتحجج بها بعض النجوم حينما يقعون في الخطأ، أو يعتمدون على الغناء على طريقة الـ"بلاي باك" مع المشتركين، لكن نوال غنت بكل راحة أغنيتين لها بمشاركة كنزة وغادة ولم تلجأ إلى تقنية "البلاي باك" وشاركها شخصين يعزفان على الطبلة في أول إطلالة لها.

نوال نجمة مشعة

أطلت نوال كنجمة مشعة بفستان ذهبي من تصميم زهير مراد وبقصة الشعر التي اعتمدتها مؤخراً حينما قصته وقدمته لصالح إحدى الجمعيات الخيرية من أجل مرضى سرطان الثدي، فحصدت الإعجاب على فستانها الأول، وراح كثيرين يقولون أن نوال تبدو أصغر من سنها بكثير، وما الذي السر الذي تعتمدته للمحافظة على جمالها وأناقتها.

كما خطفت نوال الأضواء بفستانيها الأسود والنيلي، فكانت موفقة في اختياراتها وهنأها الكثيرين على حسن اختياراتها، فهي ملكة في الأناقة وتعرف أنها تختار ما يليق بها. جمهور نوال كان كبيراً في الستوديو وأخذوا لهم زاوية على المدرج يصفقون لها ويحملون صورها، وانتظروا أغنيتها الجديدة "ولا بحبك" التي أطلقتها منذ فترة وتلقى صدى واسعاً عبر الإذاعات ولازالت تحافظ على المراتب الأولى منذ صدورها. كما تحدثت نوال لمقدمة البرنامج "هيلدا خليفة عن حبها للحياة، مشيرة إلى أن فنّها وأغانيها وصوتها يترجمون هذا الحبّ.

سعد:

أما النجم سعد رمضان، الذي ينتظر جمهوره سماع أغانيه الشبابيّة والرومانسيّة، فأطلّ مع مينا بأغنية "إحساسك صنم"، كما أطلّ منفرداً بأغنيته الجديدة "يلّلي مدوّبني". سعد عبّر عن اشتياقه لجمهور ستار أكاديمي، وللمسرح الذي انطلق منه نحو النجوميّة، وقال إنه ينتظر إطلالته عبر البرنامج من عام الى آخر.

ورداً على سؤال لـ"سيدتي نت" حول سبب إستمراريته، اكد أنه "استمر بفضل الله أول شيء، ومن الممكن ان يكون مكان الأشخاص الذين لم يستمروا، فهناك أناس وقفوا إلى جانبي وكان لهم جزءاً كبيرا في هذا الأمر، ومنهم "المولى برودكشن"، كذلك المجهود الشخصي والتعب والصبر الذي هو أهم شيء. وتابع: "كل مجال في الحياة يحتاج إلى الصبر الذي هو أهم شيء، ويتعب كي يلاقي، ويطور نفسه فكرياً، ففي العام 2008 لم أكن أفكر كما أفكر اليوم وفي العام 2020 سيختلف تفكيري، فالأهم أن يبقى الإنسان يبذل مجهوداً في تطويره نفسه،.

واعتبر سعد أن الفن مسيرة طويلة، فبرنامج "ستار أكاديمي" له أناس معينين يلحقونه لاسيما من جيل المراهقين ومن يحب الـ"reality tv"، وهذا ما يميز البرنامج فكل عام يكون أجمل من سابقه وهذا ما يظهر واضحاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

السهرة استضافت أيضاً نجم "ستار أكاديمي 9" محمود محيي، الذي أطلق حصريّاً أغنيته الجديدة "مين ده"، من انتاج قناة "cbc"، كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان خالد عزّ.

اللوحات الإستعراضيّة هذا الأسبوع جمعت بين فصلي الشتاء والصيف، إذ أطلّت كنزة ضمن لوحة ال"Umbrella" وأغنية "يا إيام الشتي"، فيما دعا إيلي الصبايا للإنضمام إليه على الشاطىء ضمن لوحة "Baywatch" وأغنية "يللي مش عارف إسمك". أما محمد شاهين، فأطل ضمن لوحة "Arches" الرومانسيّة وأغنية "أنا والعذاب وهواك"، فيما تمايلت ليا بين الأفاعي ضمن لوحة "Snakes" المبتكرة، وأغنية "Ojos Asi".

وكعادته، يحضّر البرنامج مفاجآته للطلاب، وقد كانت هذه المرّة من نصيب محمود ومينا، الذين تفاجآ بحضور والدتيهما على المسرح، ليلتقيا بهما بعد غياب أكثر من ثلاثة أشهر.

ومع مغادرة الطالبة الجزائريّة كنزة مرسلي، التي نالت 46.14% من التصويت، وعودة الطالب المصري مينا عطا مع نسبة 53.86% للإنضمام الى زملائه، تعود من جديد وتشتعل مواقع التواصل الإجتماعي لتشكك بمصداقية البرنامج وبأن البرنامج استبعد الأسبوع الماضي المغربية ابتسام تسكت فهو بذلك يقضي على المواهب المغربية، وفي ظل استبعاد الكثيرين أن يكون حامل اللقب هذا العام مصرياً، فالدفة تميل إلى فوز غما الجزائرية غادة أم اللبنانية ليا بلقب "ستار أكاديمي".

كواليس:

انزعاج اللجنة والجمهور من مادة الـ"heze" التي تستخدم لخدمة اللوحات الإستعراضية.

انتقد الكثيرون ثياب المشتركة غادة وبأن الأكاديمية تهملها كثيراً.

وجود الطالب علي شداد دائماً في الخارج بعد مغادرته البرنامج.

الجمهور يلتقط الصور مع الأستاذة ماري محفوظ ورئيسة الأكاديمية كلوديا مرشليان.