صحيفة: مقتل لبناني في كوباني و20 آخرين التحقوا بـ«داعش»

ذكرت صحيفة «السفير» اللبنانية أن أحد أبناء مدينة طرابلس، شمال لبنان، قتل خلال قتاله مع تنظيم «داعش» في مدينة عين العرب، كوباني السورية، فيما كشفت مصادر أمنية أن 20 شابا من شمال لبنان غادروا البلاد للالتحاق بـ«داعش».

وقالت الصحيفة إن الشاب محمد طارق قنطار، الذي نعته عائلته، الخميس، وهو الطرابلسي الخامس، الذي يسقط في تلك المناطق، خلال الشهرين الماضيين، وأشارت إلى أن «المخاوف تتعاظم في صفوف الكثير من العائلات الطرابلسية من تنامي ظاهرة سفر الشبان للقتال إلى جانب (داعش)، وتكثر التساؤلات حول من هي الجهات التي تعمل على غسل أدمغة هؤلاء الشبان وصولا إلى إغرائهم وإقناعهم بترك عائلاتهم للالتحاق بالتنظيمات المتشددة في سوريا والعراق، ومن يقوم بتسهيل انتقال هؤلاء الشبان إلى المناطق السورية والعراقية؟، ومن يعمل في طرابلس على تجنيد الشبان وإرسالهم إلى تلك التنظيمات؟، ومن يقوم باستقبالهم هناك ونقلهم إلى المعسكرات؟».

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات تشير إلى أن ثمة حالة طوارئ غير معلنة من قبل مختلف الأجهزة الأمنية في طرابلس وشمال لبنان من أجل التصدي لهذه الظاهرة وتعطيل سفر الشبان الذين يشتبه بامكانية التحاقهم بالتنظيمات المتشددة.