«هند» تُشعل البرلمان الأردني.. ونائب: «الله ينتقم من اللي جاب الكوتة» (فيديو)

«اقعدي يا هند».. عبارة تكررت أكثر من مرة تحت قبة مجلس النواب الأردني، منتصف الأسبوع الماضي، خلال الجلسة، التي شهدت شتائم متبادلة بين عدد من النواب، على خلفية مناقشة اعتقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني أرشيد.

صحيفة «القدس العربي» تتبعت القصة، التي افتتح أحداثها النائب عبدالمجيد الأقطش عندما تحدث عن منعه من الخطابة في المساجد، مهاجمًا إصدار بعض الدول قوائم منظمات إرهابية.

ووفقًا لما نشرته «القدس العربي»، الأربعاء، انتقد الأقطش «القوميين» بشدة، قبل أن يرد عليه النائب عبدالكريم الدغمي، قائلًا «إخرس.. إن القوميين أشرف منك وقد استشهدوا دفــاعًا عن الأرض والعرض، ولم يدّعوا أو يزايدوا مثلما يفعل من ينتحل صفة الإسلاميين».

وتدخلت النائبة هند الفايز، ابنة القومي الراحل حاكم الفايز، ووجهت انتقادات لاذعة لمن اعتبرتهم «متاجرين بالشعارات»، في إشارتها إلى الأقطش ومن ينتمي إليهم، ورددت بنبرة غاضبة: «القوميون على رأسك».

ودخل على الخط النائب يحيى أبوالسعود، الذي عبر عن غضبه من الصوت العالي لـ«هند»، ودعا إلى إلغاء الكوتة النسائية من المجلس، مضيفًا: «الله ينتقم منه اللي جاب الكوتة»، بعدما ردد أكثر من مرة عبارة: «اقعدي يا هند»، رافضًا الاعتذار.

الجلسة نفسها شهدت توجيه النائبة خلود خطاطبة نقدًا لاذعًا للإسلاميين اتهمتهم فيه بأنهم «يتلقون أوامر من الجماعة الأم وينفذون أجندة بعيدة عن قضايا الوطن، ولابد أن يأخذ القانون مجراه في قضية بني أرشيد، الذي أساء لعلاقات الأردن بأكثر الدول العربية دعمًا لبلاده ممثلة بدولة الإمارات».

وقالت خطاطبة: «مثلما لا نقبل الإساءة للإمارات فنحن لا نقبلها لا بحق السعودية ولا قطر ولا تركيا».

وتعالت أصوات عدد من الأعضاء من النساء قبل أن يهاجم أبو السعود من أقرّ «الكوتة النسائية» بسبب عدم السماح له بالحديث، الأمر الذي دعا نائبات إلى الانسحاب من الجلسة، لاسيما بعد رفضه الاعتذار، فتم رفع الجلسة فورًا.

وتشير «القدس العربي» إلى شريط فيديو يُظهر أبوالسعود عقب خروجه من الجلسة وهو يردد للنساء: «يجب عليكن أن تتجملن لأزواجكن وتقمن بإعداد الوجبات لأزواجكن هذا هو ما خلقتن لأجله»، مضيفًا: «اذهبن وقمن بتخريط الملوخية هذا ما تتقن عمله»، مكررًا الدعاء على من جلب «الكوتة النسائية» إلى البرلمان مرة أخرى.