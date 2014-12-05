وفد مصري يشارك في مهرجان «البركل للسياحة» بالسودان

يفتتح الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، بالولاية الشمالية «مهرجان البركل الدولي للسياحة والثقافة والتسوق»، ويلقي خطابًا جماهيريًا بمسرح جبل البركل.

ويشهد افتتاح وفعاليات المهرجان، الذي يستمر أسبوعا، وفد شعبي مصري برئاسة المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال الشعبي، الذي يضم في عضويته عددا من الشخصيات الحزبية والسياسية والفنية والثقافية.

ويهدف المهرجان، إلى تسليط الضوء على مكنونات السودان السياحية وارثه الحضاري والإسهام في تنشيط السياحة بالبلاد، وضم المهرجان العديد من الفعاليات، حيث يقدم في الافتتاح أوبريت «صهيل البركل»، وهو عمل غنائي مسرحي إلى جانب عروض لفرقة عصافير الشمال وبعض العروض الرياضية.

كما تشمل برامج المهرجان ندوات علمية عن حضارات السودان بجامعة «دنقلا»، إلى جانب ورش عمل ومحاضرات تتوزع في مواقع مختلفة بمحلية مروي.