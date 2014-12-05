جيروزاليم بوست: أول سفير لدولة جنوب السودان في إسرائيل يصل الأسبوع المقبل

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن روبن ماريال بنيامين، أول سفير لدولة جنوب السودان يمثل بلاده في إسرائيل، سيقدم أوراق اعتماده الأسبوع المقبل للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وأوضحت الصحيفة في سياق نبأ أوردته اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني أنه بتأسيس سفارة في إسرائيل، فسيكون هناك 25 سفارة إجمالا لدولة جنوب السودان حول العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعيين كان قد تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر الماضي وفي إطار السياسة الخارجية لجنوب السودان والخاصة بزيادة تواجدها الدبلوماسي في دول استراتيجية.

أ ش أ