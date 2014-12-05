الخمسينية سوزان بويل تعثر على حب حياتها وهنا التفاصيل

كشفت المغنية الإسكتلندية Susan Boyle أنها تعيش حالياً علاقة حب قوية مع رجل عظيم ورائع كما وصفته، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها علاقة رومنسية وناجحة.

Boyle البالغة من العمر 53 عاماً، والتي حققت شهرة واسعة بعد مشاركتها في برنامج Britain's Got Talent عام 2009، قالت خلال حديث صحفي: سأكشف هويته أمام العالم كله، وهذا القرار يعود إليه بالطبع.

وعن مواصفاته، قالت النجمة Susan: هو رجل عظيم بكل معنى الكلمة، وعلى قدر كاف من المسؤولية.. أتمنى أن تستمر علاقتنا وتدوم إلى الأبد.

هذا وكشفت Boyle أن حبيبها هو طبيب يحمل الجنسية الأمريكية، وكانت قد إلتقت به خلال تناولها العشاء داخل أحد الفنادق التي يعيش بها.

يشار إلى أن Susan Boyle هي من أكثر المشتركات اللواتي لمعن من خلال برامج المواهب، ومنذ تأديتها أغنية I Dreamed a Dream، إستطاعت أسر قلوب ومشاعر الجمهور الذي دعمها وأوصلها إلى ما هي عليه الآن.