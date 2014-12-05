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الفنان علي عويس يهدي أغنية للشعب الإماراتي

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الفنان علي عويس يهدي أغنية للشعب الإماراتي الفنان علي عويس يهدي أغنية للشعب الإماراتي

الخميس 04-12-2014 23:40

بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين لدولة الإمارات العربية، انتهى الفنان السعودي علي عويس من تسجيل أغنية وطنية بعنوان "عم الفرح"، وهي بمثابة إهداء للشعب الإماراتي يعكس روح الترابط والتعاون والألفة والمحبة بين الدولتين والإمارات.
الأغنية من كلمات الشاعرة عبير الشوق وألحان متعب الناصر، والتوزيع الموسيقي لمحمد سلطان، أما تسجيل وتركيب الصوت فتمّ في استوديهات عبد المجيد عبد الله في جدة بقيادة المهندس أيمن عبد الجواد.
وقد تمّ توزيع الأغنية على كافة القنوات والإذاعات المتاحة بين البلدين منذ ليلة البارحة.
ويقول في مقطع من الأغنية:

عم الفرح أرضك دوم المسرات
وهذي السعودية لعيدك مهنين
رف يا علم عالي بسبع الإمارات
وأضف عليها زود أرض الحرمين
*****
من شعب أبو متعب لأهل الإمارات
حنا شعب واحد ما ينحسب اثنين
وعيدكم فرحه لبلادنا بالذات
حنا معاكم دوم عالعسر واللين
*****
يا دار زايد في شتى المجالات
نلتي الفخر والعز لاسمك عناوين
فوق الشموخ وكل شبر حضارات
على القمم سطًر فعلك براهين

 

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