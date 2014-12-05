سفاراتنا في الخارج تواصل احتفالاتها الوطنية

تواصل سفاراتنا وقنصلياتنا احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين للدولة وبارك الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض لشعب الإمارات العربية المتحدة يومهم الوطني الثالث والأربعين، وقال :إننا نبارك للإخوة الإماراتيين في جميع أقطاب الدنيا بهذا اليوم السعيد يوم الاتحاد العظيم الذي نفخر به كخليجيين وكسعوديين ونطمح إلى ما يؤصل التعاون والوحدة بين دول مجلس التعاون كافة.

وامتدح عقب رعايته للحفل الذي أقامته سفارة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين للإمارات ما تبذله دولة الإمارات من أعمال خير في العالم، وقال إن الإخوة في الإمارات لهم بصمتهم الخيرية في العالم اجمع مشرفة للعرب وللمسلمين والخليجيين ونحن نفتخر بها كل الفخر ونسأل الله ان تستمر المحبة بين الأشقاء.

وحول انطباعه حول مسيرة التطور والنماء الذي تمر به دول مجلس التعاون قال:إن هناك قفزات تمر بها دول مجلس التعاون ويجب الا نغفل عنها داعياً الإعلاميين الى تناول تلك القفزات وقال ان تلك القفزات قد لا يكون لها مثيل في أقطاب العالم كافة ومن هنا يجب على الاخوة الاعلاميين التركيز عليها في جميع المجالات كالتعليم والصحة وغيرهما. واشار الى انه يجب على الإعلاميين التركيز على تلك الجوانب وترك السلبيات التي قال انه لا داعي لها وليست هي حقيقة مئة بالمئة.

وعبر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد بن سعيد الظاهري عن سعادته بتشريف أمير منطقة الرياض للحفل الذي نظم بفندق الريتزكارلتون بحضور عدد من الفاعليات الذين تفاعلوا مع تلك المناسبة الغالية، وقال ان حضوره تشريف كبير لنا وشكر الحضور من أصحاب السمو والمواطنين الذين شاركوا في المناسبة وقال إن تلك فرحتنا وفرحتهم.

الكويت

وشهد رحمة حسين الزعابي سفير الدولة لدى دولة الكويت الليلة الماضية أمسية شعرية بعنوان « في حب الإمارات » نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت بمناسبة اليوم الوطني للإمارات الـ «43 ».

وأعرب الزعابي عن خالص الشكر والتقدير لدولة الكويت قيادة وشعباً على هذه المشاعر الأخوية الطيبة .. متمنياً أن تدوم هذه العلاقات المتميزة.

من جهته أعرب الدكتور بدر الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .. عن خالص التهاني والتبريكات لدولة الإمارات قيادة وشعباً باحتفالاتها الوطنية .. مضيفاً أن العلاقات بين البلدين ضاربة في التاريخ ومتأصلة، حيث ترتبط دول الخليج بروابط أسرية.

الرباط

وأقام العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 43 للدولة، حضر الحفل - الذي أقيم في فندق سوفيتيل حدائق الورود في الرباط - معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ومعالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي وعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية.

وأقامت الشركات الإماراتية في المملكة المغربية .. معرضاً شاركت فيه طيران الاتحاد وطيران الإمارات وشركة معبر الدولية للاستثمار وشركة اتصالات المغرب التي تساهم فيها شركة اتصالات الإمارات وشركة إعمار وذلك احتفاء بهذا الحدث الوطني الكبير .. فيما تم توزيع كتب عن الإنجازات الرائدة للدولة.

علاقات

نوه عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية مشيداً بالمستوى الراقي الذي بلغته هذه العلاقات بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك محمد السادس عاهل المغرب.