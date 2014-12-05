حامد بن زايد ونهيان بن مبارك يشهدان احتفالات قبيلة البلوش

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الاحتفالات التي أقامتها قبيلة البلوش بمناسبة اليوم الوطني الـ 43 للدولة وذلك بقاعة المؤتمرات في الخبيصي بمدينة العين.

واطلع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان على 43 صورة نادرة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للمصور عبدالله خميس البلوشي وتجربة المخترع الصغير أديب سليمان البلوشي في مجال الابتكار وأهم الجوائز الحاصل عليها وذلك في معرض أقيم على هامش الاحتفالات.

وتوجه محمد بن أحمد المحمود البلوشي في كلمة ألقاها باسم عموم القبيلة خلال الاحتفالات التي حضرها عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والضيوف المدعوين من أعيان وأبناء قبائل إمارات الدولة المختلفة وحشد كبير من ابناء قبيلة البلوش، بأصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو أولياء العهود، وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة.

وأكد المحمود أن الجميع مطالب بغرس معاني الولاء والانتماء والإخلاص في نفوس الأجيال القادمة وترسيخ حب الوطن والالتفاف حول القيادة وأن يبذلوا الغالي والنفيس في خدمة وطنهم.

دمي لوطني

ودعا المحمود أبناء القبيلة والحضور إلى التبرع بالدم عبر الحملة التي نظمتها قبيلة البلوش خلال الحفل استجابة لنداء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لحملة «دمي لوطني» بالتعاون مع بنك الدم في مدينة العين تحت عنوان «عبر عن حبك بقطرات من دمك»، قائلاً: «إن دماءنا نرخصها من أجل الوطن» . وعبر أبناء قبيلة البلوش عن سعادتهم بالمشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية والوطنية التي تعكس أصالة أبناء الإمارات وتلاحمهم.

تجديد الولاء

أعرب أبناء قبيلة البلوش عن اعتزازهم بالقيادة الحكيمة مجددين العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدين أن الاحتفالات التي تعم الدولة بهذه المناسبة الوطنية الغالية هي فرصة لتجسيد الانتماء للوطن ولإظهار الاعتزاز بالهوية الوطنية للتعبير عن الجميل الكبير الذي يحمله أبناء الوطن للقيادة الرشيدة على كل ما قدمته وتقدمه لأبنائها من مكتسبات وعطاءات وطنية.