نهيان بن مبارك يفتتح مؤتمر الجمعية العربية لجراحة المخ

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن الإمارات بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ملتزمة بتوفير العناية والرعاية الصحية الجيدة لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها.

وقال إن ذلك الالتزام يشمل متابعة البحوث الطبية الحديثة في مختلف أنحاء العالم والاطلاع على آخر التطورات في مجال الاختراعات الطبية كآليات جوهرية لتحقيق مجتمع صحي آمن.

جاء ذلك لدى افتتاح معاليه أمس بفندق أبوظبي انتركونتننتال لأول مرة في الإمارات المؤتمر العاشر للجمعية العربية لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري حول «التطور العلمي في جراحة المخ والأعصاب في المنطقة العربية».

وأشار إلى أهمية المؤتمر الذي يشارك فيه لمدة أربعة أيام 350 من كبار المتخصصين العرب في هذا المجال ومن الجمعية الأميركية لجراحة المخ والأعصاب والجمعية الأسترالية الآسيوية للإصابات والجمعية الهندية للأمراض العصبية.

وقال إن هؤلاء المشاركين في المؤتمر سيستفيدون من تجارب بعضهم وخبراتهم العملية في مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري.

وخاطب معاليه المؤتمرين مؤكداً ان سمعتهم الطبية فوق العادية أتت من إيمانهم بالاستمرار في التعلم ومتابعة الجديد، كل في مجاله والإخلاص في العمل ما يعطي الأمل لملايين المرضى في الحصول على العلاج الناجع لأمراضهم.

عزاء

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أمس واجب العزاء إلى السيدين سلطان وعلي كعبوس الزعابي وعائلتهما في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك في مجلس زعاب.

كما قدم معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة التعازي لكل من سلطان وعلي كعبوس الزعابي وعائلتهما معرباً عن خالص مواساته لأسرة الفقيدة سائلاً الله عز وجل أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.