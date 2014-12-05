سعود القاسمي يشهد احتفالات الزعاب باليوم الوطني

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مساء أمس احتفالات أبناء قبيلة الزعاب وأهالي منطقة الجزيرة الحمراء باليوم الوطني الـ43 للدولة.

وثمن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مشاعر الحب والولاء لدى أبناء الإمارات باليوم الوطني لما يحمله هذا اليوم من دلالات على وحدة وتلاحم أبناء الوطن ومدى فخرهم واعتزازهم بدولتهم وقيادتهم الرشيدة خلف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي عزز من مكانة الدولة على الخريطة الدولية ومكن أبناء الإمارات من تبوؤ أعلى المناصب القيادية للمساهمة في بناء الدولة والمحافظة على المكتسبات والإنجازات الحضارية التي تحققت في ظل الاتحاد.

وقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لدى وصوله الحفل الذي أقيم في المدينة القديمة بجولة على السوق الشعبي والقرية التراثية اطلع خلالها على المقتنيات التراثية والحرف والمهن التقليدية التي كان يمارسها أهل المنطقة قديماً كما تفقد المعرض التراثي ومعرض الأسر المنتجة.

وأكد رحمة محمد عمران في كلمة عن أهالي منطقة الجزيرة الحمراء أن احتفال أبناء المنطقة اليوم بالثاني من ديسمبر يأتي اعتزازاً بالمكانة المرموقة التي وصلت لها الإمارات في مختلف المجالات وشكراً وتقديراً لقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات الذين واصلوا المسيرة المباركة التي أطلقها الآباء المؤسسون قبل 43 عاماً بالفكر النير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي أرسى قواعد اتحاد دولة الإمارات.

وقال « إننا نجدد اليوم الولاء والعهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، ونعبر عن شكرنا لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على مشاركة أبناء المنطقة فرحتهم باليوم الوطني » .. متوجهاً بالتهنئة لصاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات ولشعب الإمارات بهذه المناسبة الغالية على أبناء الإمارات.

أوبريت

وشملت فعاليات الحفل عرض أوبريت «أغلى وطن» من كلمات الشاعر علي الخوار تسجيل ريتاج للانتاج والتوزيع وتنفيذ عبيد الزعابي بمشاركة مدرسة الجزيرة الحمراء ومدرسة حصة بنت صقر وغناء الفنانة رانيا والفنان معضد الكعبي وأغنية «أغلى هوية» غناء فيصل الجاسم ومحمد المنهالي ..كما أدت فرق العيالة من جمعيات رأس الخيمة والجزيرة الحمراء والرمس وأم القيوين للفنون الشعبية لوحات الفنون التراثية بالإضافة إلى فقرات تراثية ومسابقات ثقافية وقصائد وطنية للشاعر حمد بن هاشل الزعابي.

وقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في نهاية الحفل بتكريم رعاة الحفل وهم شركة رأس الخيمة للاستثمار ورأس الخيمة العقارية وشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» وإذاعة رأس الخيمة ودائرة الأشغال وشركة ريتاج ومدرسة الجزيرة الحمراء للتعليم الثانوي.

وعلى هامش الاحتفال قدمت الكاتبة مريم راشد الزعابي نائب قسم التراث بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع كتاب «دانة وقطرة المطر» لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

حضر الحفل الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ عبدالله بن محمد بن صقر القاسمي نائب رئيس دائرة الجمارك والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي ومعالي محمد حسن عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا وسعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية وسعادة عبدالعزيز عبدالله الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة و محمد أحمد الكيت المستشار بالديوان الاميري ومنذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية والعميد علي عبدالله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة وأعيان قبيلة الزعاب والجزيرة الحمراء وعدد من وجهاء البلاد والمسؤولين وحشد كبير من الجمهور.