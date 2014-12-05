المدينة المنورة: مسن يعود للحياة بعد توقف قلبه

المدينة المنورة - خالد الزايدي

تمكن فريق إسعافي في الهلال الأحمر بالمدينة المنورة من إنقاذ مسن عقب توقف التنفس والنبض لديه.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة خالد بن مساعد السهلي بأن أحد الفرق الإسعافية التابعة لمركز إسعاف الميقات ترافقها فرقة تدخل سريع قامت بعمل انعاش قلبي رئوي (CPR) لمواطن سعودي يبلغ من العمر 65 عاماً.

بعد ورود بلاغ للعمليات الإسعافية (997) يفيد بوجود حالة إغماء لأحد المواطنين في منزله وعلى الفور تم توجيه الفرقة الإسعافية الأقرب للموقع ترافقها فرقة تدخل سريع وعند مباشرة الحالة اتضح غياب النبض والتنفس لدى الحالة وتم بشكل عاجل القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي وعمل التنفس الاصطناعي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية للحالة حتى تمكنوا من إعادة النبض والتنفس للحالة قبل الوصول للمستشفى.