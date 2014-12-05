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القبض على 164 مخالفاً لنظام العمل غرب الدمام

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القبض على 164 مخالفاً لنظام العمل غرب الدمام القبض على 164 مخالفاً لنظام العمل غرب الدمام
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رجل أمن يطلع على إثبات مقيم

الدمام - محمد الغامدي

    أثمرت حملة أمنية تفتيشية على عدد من المواقع غرب مدينة الدمام، القبض على 164 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وذلك خلال 48 ساعة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن الشرطة خلال اليومين الماضيين (الثلاثاء والأربعاء) نفذت حملة أمنية ميدانية لتعقب وضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل من خلال قوة الضبط الإداري وقوة المهام والواجبات الخاصة، شملت عددا من المواقع غرب الدمام شملت الاستراحات، حي العدامة، شارع الخزان، حي احد وبدر والشارع التجاري.

وأضاف العقيد الرقيطي أن الحملة شارك فيها ممثل من مكتب العمل بالمنطقة الشرقية، وتأتي ضمن البرنامج الميداني المتبع لشرطة المنطقة الشرقية في تعقب المخالفين.

وبين أن الحملة أسفرت عن ضبط 164 مخالفا لنظام الإقامة والعمل تم احالتهم لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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