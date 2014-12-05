قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية بالمغرب

(إفي): ضم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللاعب الصاعد البارو ميدران لقائمة فريق ريال مدريد الإسباني التي ستتوجه إلي المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية هذا الشهر.

وسيعوض ميدران غياب نجم خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش للإصابة.

وسبق لأنشيلوتي أن استدعى ميدران من فريق الشباب لخوض معسكر إعدادي في الولايات المتحدة قبل انطلاق الموسم، ولعب أمام إنتر الإيطالي، كما شارك كبديل في مباراة ليفانتي بالدوري الإسباني، وكأساسي أمام كورنيا بكأس الملك.

وتضم القائمة أيضا المهاجم الشاب خيسي رودريجز بعد عودته الناجحة أمام كورنيا عقب تعافيه من إصابة طويلة دامت نحو ثمانية أشهر.

واستدعى أنشيلوتي للسفر إلي المغرب كل من: إيكر كاسياس، كيلور نافاس، فرناندو باتشيكو (حراسة المرمى).

رافائيل فاران، بيبي، سرخيو راموس، فابيو كوينتراو، مارسيلو، داني كارباخال، البارو أربيلوا، ناتشو فرنانديز (الدفاع).

سامي خضيرة، توني كروس، جيمس رودريجز، إيسكو ألاركون، أسيير إياراميندي، البارو ميدران (الوسط).

كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمة، جاريث بيل، تشيتشاريتو، خيسي رودريجز (الهجوم).

ويشارك الفريق الملكي بمونديال الأندية باعتباره بطلا لأوروبا، ولم يسبق له الحصول على اللقب، لكنه توج من قبل بكأس انتركونتيننتال ثلاث مرات.