تعاون جديد بين رانيا قيس وهيفاء وهبي على غلاف مجلة "اينيغما"

ليس التعاون الاول بين خبيرة التجميل رانيا قيس والنجمة هيفاء وهبي حيث ظهرت الاخيرة على غلاف مجلة"اينيغما"لشهر كانون الاول-ديسمبر باطلالة خطفت فيها الأنفاس في فستان أحمر نسّقته مع أحمر شفاه لونه بنفسجي وحذاء بنفسجي كعبه عالٍ،وقد اختارت رانيا لها مكياج مبتكر يرتكز على الجرأة والبساطة في الوقت نفسه.

فقد استخدمت الألوان الفاتحة في ظلال العيون والكريم الاساس،واللون البنفسجي على أحمر الشفاه من توم فورد مستوحاة من الاطلالة اللاتينية وشخصية المرأة القويّة ما زادها جمالا واثارة.

بعد خمس عشرة سنة في عالم المكياج والتجميل استطاعت خبيرة التجميل رانيا قيس أن تثبت مكانتها في عالم المكياج بإبداعها في رسم تفاصيل وجه المرأة وابراز جمالها التي تشهد له كل سيدة تعاملت معها خاصة النجمات في عالم المشاهير بلمساتها الراقية التي جعلت من إطلالاتهن تشع بالألق والسحر.