خبيرة تجميل ماك ترد عبر "لايفستريم سيدتي" عن أسئلة الجمال

التقت سيدتي، خبيرة التجميل مريم خيرالله من ماك في بث مباشر في استديو سيدتي نت حيث قامت بالرد على مختلف أسئلة القارءات من مختلف الدول العربية وقدّمت أحدث صيحات الموضة العالميّة للمكياج. زوري هذا الرابط للبث المباشر: بث مباشر مع خبيرة تجميل ماك على "سيدتي نت"

وخلال الحلقة قدّمت ميريم خطوات تطبيق المكياج السموكي الذي يليق بالمرأة العربيّة مستخدمة بذلك آخر الصيحات موضة المكياج من ماك، كظلال العيون المعدنية اللون، والتي دمجتها مع ظلال عيون من البيج الداكن واستعانت بالرموش الاصطناعية للمسة فيكتورية، كذلك اختارت الماسكارا ذات الشعيرات الدقيقة للمسة طبيعية، واستعملت أحمر الشفاه الجديد من ماك ذات القاعدة البنفسجية "rebel".

عن أسئلة قارءات سيدتي نت :

من أكثر الأسئلة التي طرحت هي عن كيفية إخفاء الهالات السوداء حول العينين، وكان جواب ميريم هو الحل لمشكلة كل امرأة وهو باستخدام خافي الهالات والتصبغات من ماك المتعدد الألوان.

أما السؤال التالي فهو عن كيفية استعمال البودرة بعد الكونتور أو عمليّة تحديد الملامح وكان الجواب هو باستخدام لونين من البودرة يتم تطبيقهما من خلال وضع البودرة باللون الداكن على المنطقة التي تم استخدام الكريم الأساس ذات اللون الداكن عليها والبودرة الفاتحة على المنطقة التي تم استخدام الكريم الأساس الفاتح عليها.

كان الحوار مميزاً وغنياً بالمعلومات التجميلية ولمعرفة المزيد عن آخر صيحات المكياج من ماك ومعرفة كافة الاجوبة تابعي الحلقة على الرابط التالي : بث مباشر مع خبيرة تجميل ماك على "سيدتي نت"