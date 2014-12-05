باسم مرسي: خليفة ميدو؟ تعلمت كثيرا من العالمي وأفخر بذلك

أعرب باسم مرسي مهاجم الزمالك عن سعادته بتصريحات أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض بوصفه خليفته في الملاعب.

وكان ميدو قد صرح عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي بأنه يرى أن باسم مرسي خليفته في الملاعب. (طالع التفاصيل)

وقال باسم مرسي لـFilGoal.com يوم الخميس: "فخور بإشادة العالمي، تابعته كثيرا وأنا صغير لأتعلم منه وكيف يتحرك وكيف يتعامل مع المدافعين".

وأضاف صاحب الـ24 عاما "رغم أن فارق السن ليس كبيرا، ولكن ميدو بدأ مبكرا عني وكنت أتابعه في رحلاته الأوروبية".

وكان ميدو قد احترف في سن الـ17 عاما، ولعب للعديد من الأندية الأوروبية أبرزها توتنام وأياكس وروما.

وأشار باسم "ميدو كان مديرا فنيا للزمالك وقت إتمام انتقالي وأعلم أنه رحب بالصفقة وهذا شيء يسعدني".

وأتم "دائما ما أتابع المهاجمين الكبار لأتعلم منهم سواء في مصر أو خارجيا".

وقدم باسم مرسي مباراة رائعة، ووقف عصام الحضري حارس الإسماعيلي أمام تسجيله هدفا على الأقل.

شاهد || باسم مرسي Vs عصام الحضري