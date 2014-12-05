الأهلي يكشف عن المتورط في تذكرة سيوي سبورت ' الكونغولي '

كشف محمود علام مدير عام النادي الأهلي عن المتسبب في أزمة تذكرة مباراة الأهلي وسيوي سبورت الإيفواري في نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت إدارة الفريق قد طبعت تذاكر المباراة بخطأ في جنسية الفريق المنافس، إذ نسبته بالكونغولي بدلا من الإيفواري.

واعترف محمود علام أنه هو المسؤول عن الخطأ " الغير مقصود"، والسبب ضغط العمل.

وقال علام في تصريحات تليفزيونية: "أنا المسئول عن هذا الخطأ، فأنا من قمت بالتوقيع على الأوراق قبل تسليمها للطباعة".

وأضاف "الخطأ غير مقصود بفعل الضغط الشديد الواقع علي من كثرة الخطابات الواردة للنادي في الفترة الأخيرة".

وتابع "أرسلنا اعتذارا للسفير الإيفواري في مصر، وسلمنا نسخة أخرى لرئيس بعثة فريق سيوي سبورت بمجرد وصولها القاهرة".

ويحل سيوي ضيفا على الأهلي يوم السبت في إياب نهائي الكونفدرالية، بعد خسارة المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب.

وعن اللقاء، أشار علام " سنقوم بعمل بروفة يوم الجمعة بإستاد القاهرة من أجل ترتيب مراسم الاحتفال ومنصة التتويج واستلام كأس البطولة".