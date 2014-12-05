دار فيرساتشي تختار مادونا وجهاُ إعلانياً لها

دار "فيرساتشي" Versace فخورة بإعلان مغنية البوب الأشهر في العالم "مادونا" Madonna كوجهاً إعلانياً لها لحملة ربيع وصيف 2015، وقد تم التقاط الصور في مدينة نيويورك من قبل مصوررين الموضة الأشهر Mert Alas & Marcus Piggott، حيث سلطوا الضوء على أسلوب "مادونا" Madonna وصورتها المميزة والأيقونية كنجمة بوب، سيدة أعمال، ومُخرجة، بالإضافة إلى إظهار جانبها الانساني، وبصيرتها. والصور تظهر شخصية "مادونا" Madonna القوية والثورية وهي ترتدي قطع من مجموعة "فيرساتشي" Versace لموسم ربيع وصيف 2015.

يُذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تشارك بها "مادونا" Madonna في حملات دار "فيرساتشي" Versace الإعلانية، وهذا دليل على أنها إحدى أهم أيقونات الفن في عصرنا الحالي.