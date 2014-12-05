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بسبب التويتر الخاص بها..إليسا حرمت أراب أيدول من إطلالتها!

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بسبب التويتر الخاص بها..إليسا حرمت أراب أيدول من إطلالتها! بسبب التويتر الخاص بها..إليسا حرمت أراب أيدول من إطلالتها!

الخميس 04-12-2014 18:08

بعد أن رفضت إليسا في إحدى حلقات "Arab idol plus" الظهور كضيفة مع مقدمة البرنامج أنابيلا هلال وتلقي أسئلة من الناس عبر هاشتاغ #إسأل_إليسا، يبدو أن الفكرة أعجبت الفنانة وقتها واحتفظت بالإسم وقررت ترجمته إلى الإنكليزية والإستفادة منه عبر حسابها في "تويتر" لتقوم بنشر تغريدة أمس خاطبت فيها المغردين حول ما اذا كانوا يحبون القيام بجلسة معها عبر هاشتاغ #askelissa الذي احتل المركز الرابع محليا ضمن المواضيع المتداولة على "تويتر" لغاية الآن.
إليسا المعروف عنها بعدها عن الصحافة يبدو أنها وجدت في "تويتر" وسيلة للإجابة عن كل ما يدور في خاطر جمهورها، عبر انتقائها ما يعجبها من اسئلة بعيدا عن استفزازات الصحافيين الذين قد يحرجونها في أسئلة هي بغنى عنها.

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