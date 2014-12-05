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راغب علامة: صورة السيلفي في جنازة الصبوحة ليست لي

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راغب علامة: صورة السيلفي في جنازة الصبوحة ليست لي راغب علامة: صورة السيلفي في جنازة الصبوحة ليست لي

الخميس 04-12-2014 17:49

رد الفنان راغب علامة للمرة الأولى على اتهامه بالتقاط صورة سيلفي له في جنازة الصبوحة، والتي تبين لاحقاً أن الفنان وليد توفيق هو من التقطها، حيث اوضح في سلسلة تغريدات أنه لم يكن هو صاحب السيلفي، منتقداً تصيد البعض لأخطاء الآخرين، حيث كتب "رحم الله الشحرورة التي طلبت من الناس ان يرقصوا ويغنوا في يوم جنازتها. ليقوم احد الخبثاء بالتركيز على صورة سلفي التقطها فنان صديق للذكرى...فعلاً شيء مضحك بعض من يعتبر نفسه فاهم وصاحب ذوق ولياقة !!!! قدرنا ان نتقبل اخطاء البعض ونتعالى على مواضيعهم الفارغة...لا أعرف من كتب وروّج هذا الخبر السخيف. لكن اللي اعرفه انه اكيد اخباره سخيفة"

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