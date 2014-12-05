سلمى رشيد تخص "سيدتي.نت" بكواليس تسجيل أغنيتها المغربية

بعد انتظار طويل وطلب من الجمهور العاشق لها قررت الفنانة المغربية الشابة سلمى رشيد إطلاق أغنية مغربية " سينغل" اختارت لها موضوع مختلف وألحان تمزج بين اللون العراقي التراثي والخليجي والمغربي، كما أن توزيعها جد مختلف ما سينقل خريجة "أرب أيدل " من نوع موسيقى إلى نمط آخر جديد عنها.

وتعاملت سلمى في هذه الاغنية مع الملحن المغربي رضوان الديري والكاتب محمد الكعواشي، فيما اختارت أن تسجلها بأوستديوهات الموزع رشيد محمد علي الذي تولى تحضير الأغنية والاشراف عليها.

وحرصت سلمى رشيد على أن تتقاسم لحظات تحضيرها لعملها الجديد رفقة قراء موقع " سيدتي.نت" وبشكل حصري، نظرا للدعم والتشجيع الذي تجده دائما من الموقع .