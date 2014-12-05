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هل يعود Jean-Claude Van Damme الى فيلم Kickboxer؟

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هل يعود Jean-Claude Van Damme الى فيلم Kickboxer؟ هل يعود Jean-Claude Van Damme الى فيلم Kickboxer؟

الخميس 04-12-2014 19:59

انطلق الممثل Jean-Claude Van Damme الى النجومية عام 1989 من خلال فيلم Kickboxer حيث أدّى شخصية Kurt Sloane الذي قرر احتراف الـ Kickboxing المعروفة بالـ Muay Thai ليثأر لشقيقه. اليوم وبعد مرور 25 عاماً، يقوم الممثل Van Damme بمحادثات مع المخرج John Stockwell للمشاركة في النسخة الجديدة من هذا الفيلم والذي يشارك في بطولته كل من Dave Bautista و Alain Moussi. لا تغيير يذكر في النسخة الجديدة فمحورها أيضاً Kurt Sloane (وفي الدور Moussi) الذي قرر السفر الى تايلاند لتعلّم فنون الـ Kickboxing لمواجهة قاتل شقيقه Tong Po (في الدور Bautista). أما الدور الذي سيؤديه Jean-Claude Van Damme في النسخة الجديدة فهو Master Chow أستاذ Kurt Sloane. يذكر أن مشاركة Van Damme في البطولة جاءت على حساب الممثل Tony Jaa الذي كان من المفترض أن يؤدي الدور المنشود لكنه انسحب مؤخراً. يبدأ تصوير Kickboxer في New Orleans في نهاية هذا الأسبوع قبل أن ينتقل الفريق التقني والممثلون الى تايلاند لتصوير باقي المشاهد مع بداية العام المقبل.

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سيدتي

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