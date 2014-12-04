مستشار رئيس الوزراء التركي: «أوجلان» يحصل على كل ما يريد



>قال أتيان محجوبيان، كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني السجين، عبدالله أوجلان، ليس في حاجة لطلب شئ من أحد لأنه يحصل بالفعل على كل ما يريد.

وأضاف محجوبيان، وهو أرميني الأصل، وكان يزاول مهنة الصحافة قبل أن يتقلد منصبه الجديد، أن أوجلان زعيم يحمل على عاتقه مهمة حل مشكلة لها أبعاد عالمية، وهو إنسان سيسجل التاريخ اسمه إنه استطاع حل هذه المشكلة، على حد قوله.

وأوضح محجوبيان، خلال مشاركته في أحد البرامج التليفزيونية على قناة «إن.تي.في» الإخبارية، أن قادة منظمة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل لا يقضون كل حياتهم في القتال، بل تجدون أن من يصفون أنفسهم بالمحاربين منهم لم يمض إلا 20% من عمرهم في الحرب.