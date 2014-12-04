البحرية الأمريكية تحقق في تسريب فيديو لضابطات أثناء الاستحمام

تجري التحقيقات الجنائية في البحرية الأمريكية تحقيقًا حول الشخص الذي صور فيلمًا بطريقة سرية لضابطات في طاقم غواصة تابعة للبحرية الأمريكية أثناء استحمامهن وتبديل ملابسهن على متن المركب في حمامات مختلطة، حسب تصريح مسؤولين في البحرية الأمريكية لشبكة «CNN» الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وذكرت «CNN» أن تقريرًا كان قد قدم للبحرية الأمريكية، نوفمبر الماضي، يزعم بأن 3 من الضابطات على الأقل تم تصويرهن بالفيديو عدة مرات على مدى عام كامل، وربما تم توزيع الفيديو لاحقاً، على أفراد في الطاقم.

وأشارت إلى أن الحادث وقع على متن USS Wyoming، التي هي الآن في وضع انتشار، ولا تناقش البحرية في موقع الغواصة حين تكون في حالة انتشار في البحر، لافتة إلى أنه وحتى الآن، لم يتم احتجاز أي أحد أو نقله من المركب، بحسب المسؤولين.

وعلى متن الغواصة، عندما تستخدم النساء الحمامات يقمن في العادة بوضع إشارة تفيد باستخدام الحمامات من قبل الإناث، وتعتقد البحرية بأن كاميرا سرية ربما تكون قد استخدمت أيضا في تصوير فيديو للرجال، وهم يستخدمون الحمامات في أوقات أخرى، ولكن التسجيل الخاص بالنساء هو الذي تم توزيعه.

كان قد سمح لأول امرأة بأن تكون ضمن طاقم الغواصات في ديسمبر عام 2001.