القبض على 12 مشتبه بهم وتدمير 15 بؤرة إرهابية في حملة أمنية بالعريش

أسفرت الحملة الأمنية جنوب الشيخ زويد ورفح عن القبض على 12 مشتبها فيهم وتدمير 15 بؤرة إرهابية وسيارتين و 4 دراجات بخارية .

وأعلنت مصادر أمنية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح حيث تم إلقاء القبض على عدد 12 شخصا بينهم 5 من العناصر المطلوبة أمنيا، والباقي من المشتبه فيهم وجاري فحصهم أمنيا.

كما تم حرق وتدمير عدد 15 بؤرة إرهابية “منزلان و 13 عشة” تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، علاوة على حرق وتدمير سيارتين و4 دراجات بخارية بدون لوحات خاصة بالعناصر التكفيرية تستخدمها في مهاجمة قوات الأمن والمنشآت.

من جهة أخرى، تم التحفظ على عدد 4 سيارات نقل كانت أحدهم محملة بكمية من الأسلاك والكابلات الكهربائية، وجارى فحصها عن طريق الأجهزة المعنية.

أ ش أ