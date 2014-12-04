أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
وفد من الطيران المدني يزور توجو لإعداد دراسة خط طيران بين البلدين -
وزير الداخلية يغادر إلى تونس لحضور مجلس وزراء الداخلية العرب -
الأزهر يدين الهجوم على إدلب.. ويطالب بحل عاجل للأزمة السورية -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا -
مساء dmc - مجدي طلبة: 99% من "فرملة" اقتصادنا بسبب مشكلات داخلية وحجم صادراتنا منخفض جدا -
جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القبض على 12 مشتبه بهم وتدمير 15 بؤرة إرهابية في حملة أمنية بالعريش

Google+ Print
القبض على 12 مشتبه بهم وتدمير 15 بؤرة إرهابية في حملة أمنية بالعريش القبض على 12 مشتبه بهم وتدمير 15 بؤرة إرهابية في حملة أمنية بالعريش

أرشيفية

أسفرت الحملة الأمنية جنوب الشيخ زويد ورفح عن القبض على 12 مشتبها فيهم وتدمير 15 بؤرة إرهابية وسيارتين و 4 دراجات بخارية .

وأعلنت مصادر أمنية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح حيث تم إلقاء القبض على عدد 12 شخصا بينهم 5 من العناصر المطلوبة أمنيا، والباقي من المشتبه فيهم وجاري فحصهم أمنيا.

كما تم حرق وتدمير عدد 15 بؤرة إرهابية “منزلان و 13 عشة” تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، علاوة على حرق وتدمير سيارتين و4 دراجات بخارية بدون لوحات خاصة بالعناصر التكفيرية تستخدمها في مهاجمة قوات الأمن والمنشآت.

من جهة أخرى، تم التحفظ على عدد 4 سيارات نقل كانت أحدهم محملة بكمية من الأسلاك والكابلات الكهربائية، وجارى فحصها عن طريق الأجهزة المعنية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا