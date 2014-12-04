مؤتمر لتحسين صورة الممرضات 6 ديسمبر

تنظم النقابة العامة للتمريض تحت رعاية وزير الصحة واتحاد النقابات المهنية، السبت الجاري 6 ديسمبر، مؤتمرا صحفيا، في الـ10 صباحا بالمركز القومي للتدريب بالعباسية بعنوان «التمريض في عيون الدراما والسينما المصرية»، بمشاركة رؤساء النقابات المهنية وبحضور مجموعة من الشخصيات الفنية والإعلامية ويرأس المؤتمر شرفيا الفنانة صابرين.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن الهدف من المؤتمر هو إعداد استراتيجية وآليات جديدة تهدف إلى تحسين صورة الممرضة في المجتمع، فلا يمكن أن تكتمل الخدمات الطبية دون التمريض لأن الخدمات التمريضية تحتاج إلى مهارات شاقة وسليمة وصحيحة لسلامة ومساعدة المرضى.

وأكدت «محمود» أن مهنة التمريض لها قيمة إنسانية عالية، إلا أن البعض مازال ينظر للمهنة وللعاملات فيها من زاوية ضيقة، فمعظم العاملات في هذه المهنة يرى المجتمع فيهن إما من طبقة اجتماعية فقيرة، أو أنها فتاة غير ملتزمة بعادات وتقاليد مجتمعها، في وقت تبدو مهنة التمريض من المهن السامية، وتعد من أقدس المهن على وجه الأرض.

وتابعت «محمود» أنه وجب تحسين صورة التمريض في المجتمع وإبراز دور الممرضين في الخدمات التمريضية فهم جزء لا يتجزأ من فريق العمل الطبي وتكامل الفريق الطبي يساعد المريض على تلقى الخدمات العلاجية بأفضل صورة ممكنة، ومن هنا جاء تحسين صورة التمريض من خلال منابر الإعلام ومحاولة لطمس الفكرة التي عالقة في أذهان البعض عن التمريض بسب مجموعة من الأفلام أو المسلسلات التي تناولت صور الممرضين نظرة دونية.

وأكدت نقيب التمريض أن الفنانة الكبيرة صابرين ستدشن حملة كبرى لتحسين صورة التمريض في الأعمال الفنية، ومن المقرر تكريم عدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش المؤتمر وعلى رأسهم خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والإعلامي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، والإعلاميين تامر أمين وخيري رمضان وعمرو خفاجي وجمال عنايت إلى جانب آخرين.