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علاقة كيندال جينير وكيم كردشيان متوتّرة بسبب الغيرة

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الخميس 04-12-2014 14:08

كشف مصدر مقرّب من النجمة العالميّة Kim Kardashian أنّها تشعر بالغيرة من أختها غير الشقيقة Kendall Jenner لأنّ اسمها بدأ يلمع ويحجز مكانته في عالم نجوم هوليوود.

 

وأكثر ما أثار انزعاج Kim هو أنّ اسم Kendall لم يعد مرتبطاً بالعائلة، بل أصبحت مستقلّة ولها كيانها الخاص.

 

ورأت Kardashian البالغة من العمر 34 عاماً، أنّ Jenner تشتّت الانتباه عنها وتسرق منها الشهرة، خصوصاً وأنّها تثبت خطواتها في عالم عرض الأزياء.

 

 

ويبدو أنّ هذه الغيرة بين الشقيقتين بدأت تتسبّب بتوتّر العلاقة بينهما، لا سيما من جهةKim التي تحاول بشتى الطرق خطف الأضواء وكاميرات وسائل الإعلام إليها.

 

 

 

 

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