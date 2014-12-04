رغم حفاوة الاستقبال... محبو ابتسام تسكت يسجنونها في المصعد

قصد جمهور غفير مؤخراً منزل مشتركة "ستار أكاديمي" ابتسام تسكت، للقائها والتعبير عن حبّهم لها بالرغم من خروجها من البرنامج.

وفي مدخل العمارة التي تقطن بها، غصّت جموع من محبيها استحال معهم الدخول إلى منزلها، وعلى طول الدرج صعدت "سيدتي نت" بصعوبة إلى المنزل الذي غصّ بالمهنئين، وسط أجواء احتفالية مليئة بالورود والمشاعر الفيّاضة.

أبدت ابتسام تسكت في حديثها لـ"سيدتي نت" سعادة كبيرة وتأثراً بالغاً بمظاهر الحب والفرح الذي أحيطت به، وقالت " أنا سعيدة جداً باللقاء الحار الذي حظيت به وبالجمهور الذي جاء من مختلف المدن المغربية من أجل اللقاء بي، وأعتذر لكل شخص حضر إلى المطار ولم أتمكّن من لقائه".

وأضافت "سعادتي لا توصف وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنني تمكنت من رفع راية المغرب عالياً، الأمر الذي لمسته في عيون المعجبين".

وقالت والدة ابتسام إنها استرجعت سعادتها برجوع ابنتها، وإنها ممتنة لهذا الكم الهائل من المعجبين، الذين تحمّلوا عناء السفر بالرغم من الأجواء الباردة والممطرة التي يشهدها المغرب .

نجمة "ذا فويس" تدعم ابتسام

حليمة العلوي خريجة برنامج "ذي فويس" التي كانت ضمن فريق كاظم الساهر، كانت من أوائل الذين وصلوا إلى منزل ابتسام لتقديم الدعم لها، كما أهدت ابتسام خاتماً تعبيراً عن مساندتها و دعمها لها.

جمهور حاشد في المصعد

بعد ساعات من انتظار المعجبين لها، خرجت ابتسام بصعوبة من منزلها بمساعدة شقيقها وأمها وبعض الأصدقاء، ودخلت إلى المصعد بعد تدافع بين المعجبين الذين طلبت منهم انتظارها بالأسفل، فلبّوا نداءها على عجل.

وظلّت ابتسام فترة طويلة حبيسة المصعد، وأصدقاؤها وأهلها يطلبون من محبيها الخروج حتى تتمكن من لقائهم وتحيتهم، خاصة وأنها تعاني من ضيق في التنفس.

في الخارج امتلأت الساحة المقابلة للعمارة التي تقطن بها ابتسام بمعجبين فضلوا الاحتفاء بها على طريقتهم الخاصة، فرقصوا على أنغام الدقة المراكشية (فلكلور شعبي مغربي) مرددين أنهم يحبونها مهما كانت النتائج.

وانتقلت كاميرا "سيدتي نت" بين المعجبين ترصد لحظات الفرح والسعادة التي ارتسمت على وجوه القادمين لملاقاة "فنانتهم" على رأي أحد المعجبين، الذي لم يشكك في أن نجمها سوف يسطع في سماء الفن بالرغم من الحيف والظلم الذي تعرضت له في المسابقة.

بعد مرور حوالي ساعة من الزمن، خرجت ابتسام محمولة على كتفي أخيها على وقع الزغاريد ، كما رددوا معها رائعة "صوت الحسن ينادي" وارتفعت الهواتف الذكية ولوائح الآيباد من أجل توثيق الذكرى.

وفي غمرة الجو البهيج والحفاوة التي أحيطت بها "ابتسام، أهدت أحد معجبيها الراية المغربية التي كانت تلتحف بها، لينطلق بعدها كالسهم نحوها لتقبيلها من شدة الفرح. كما نثرت ورود حمراء على معجبيها شاكرة لهم حسن الحفاوة والاستقبال قبل أن تودعهم.

وفي حديثنا مع بدر الدين المنصوري الشاب الذي أهدته ابتسام تسكت الراية المغربية أكد لنا أنه سعيد بالهدية التي تلقاها، وأنه يعتبرها نجمة "ستار أكاديمي" بالرغم من الخروج المبكر والذي اعتبره بعض المتتبعين أنه ربما تم بالاتفاق بينها وبين إدارة "ستار أكاديمي".