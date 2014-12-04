حبس ضابط شرطة بتهمة الاتجار في الهيروين 4 أيام

قررت نيابة النزهة حبس رائد شرطة بنجدة القاهرة وسائق 4 أيام لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

نسبت النيابة بإشراف المستشار محمد عبدالشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، للمتهمين تهمة الاتجار في الهيروين.

وكشفت التحقيقات قيام الضابط «أحمد. س. ش»، يعمل بنجدة شرق القاهرة، المتهم بالاشتراك مع السائق «محمد. م. م»، 35 سنة، ببيع المواد المخدرة بمنطقة النزهة عقب انتهاء خدمته، وبمواجهة المتهم بالتحريات أنكر الواقعة، ونفى علمه بالمضبوطات.

كان الطوف الأمني أثناء ملاحظته الحالة الأمنية ألقى القبض على الضابط والسائق بمنطقة النزهة بعد سماعه أصوات مشاجرة، وبتفتيش السيارة عثر على المواد المخدرة.