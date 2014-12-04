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«عدوي» يناقش الخطة الاستراتيجية القومية للصحة بمصر

  • مصر
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اجتمع د. عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، مساء الخميس، بشركاء التنمية في الصحة «منظمة الصحة العالمية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، صندوق الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، البنك الدولي، ممثلين من سفارات كندا والمكسيك وأسبانيا.

وتم عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية للصحة بجمهورية العربية، والخطوات التي قامت بها وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومنظمة الصحة العالمية، لصياغة الإطار العام للسياسة الصحية في مصر «الورقة البيضاء»، والتي تهدف إلى تعزيز حق الصحة في مصر عن طريق توفير الرعاية الصحية، التي تتميز بالإتاحة والجودة والكفاءة وعدم التمييز بين المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية.

كما تم عرض مكون الصحة الخاص باستراتيجية التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2015/2030، والتنسيق الذي قامت به فرق العمل للربط بين الاستراتيجية القومية للصحة وإستراتيجية التنمية المستدامة، بما يحقق أهداف مصر التنموية والصحية.

فيما تم عرض الخطوات التي قامت بها الوزارة لإدراج أدوية جديدة وذات فاعلية عالية تصل إلى نسبة شفاء 90% لعلاج مرضى الفيروس الكبدي سي، والذي يصيب أكثر من 150 ألف مريض سنويًا، وأحد الأسباب الرئيسية لتليف الكبد والإصابة بسرطان الكبد، كما تم عرض أهم ملامح الاستراتيجية القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وأهمية تضافر الجهود من أجل الوقاية من الفيروسات الكبدية التي تشكل عبء على النظام الصحي في مصر.

وقد أبدى الشركاء استعدادهم لتقديم الدعم الكامل للانتهاء من الخطط التنفيذية للنظام الصحي للفترة 2015/2018، بما يعكس الاحتياجات القومية ويساهم في سد الفجوات ومجابهة التحديات التي تواجه النظام الصحي، بما يحقق نتائج صحية أفضل وكذلك العدالة والمساواة في الصحة.

وكذلك أبدى شركاء التنمية كامل دعمهم للبرنامج القومي لمكافحة الفيروسات الكبدية، وإمكانية إدراجه ضمن العديد من البرامج التي تمول من قبل شركاء التنمية في مصر.

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