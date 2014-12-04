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فيديو – باسم مرسي: تلك الكرة جعلتني أعرف أن الحظ يعاندنا

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فيديو – باسم مرسي: تلك الكرة جعلتني أعرف أن الحظ يعاندنا فيديو – باسم مرسي: تلك الكرة جعلتني أعرف أن الحظ يعاندنا

قال باسم مرسي مهاجم الزمالك إنه لا يضع في حساباته الأهداف التي يسجلها، طالما يقدم ما عليه في أرض الملعب.

وجاءت تصريحات مرسي بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي على ملعب الأخير، في قمة الدوري المصري مساء يوم الخميس.

خلال المباراة، رد عصام الحضري حارس الدراويش فرصة مهمة من باسم مرسي، بخلاف إهدار مؤمن زكريا لكرتين سهلتين بسبب القائم والتصويب المفتقر للدقة.

وبعد اللقاء، صرح باسم مرسي عبر قناة MBC Masr 2 "لا أمانع أني لم أسجل، سأظل أحاول في المباراة التالية وأحارب في كل فرصة، ولو لم أسجل أيضا لن أعترض".

وأردف "لكن هناك كرة جعلتني أعرف أن الحظ يعاند الزمالك، وهي فرصة مؤمن زكريا أمام الحضري".

شاهد الفرصة التي يتحدث عنها باسم مرسي بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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