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ضبط رئيس مجلس إدارة «روﻻن» لتقاضيه رشوة بقيمة مليون جنيه

  • مصر
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ألقت هيئة الرقابة الإدارية، الخميس، القبض على المهندس «محمد. س»، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للإنشاءات (روﻻن)، التابعة للشركة القومية للتشييد والبناء، وذلك عقب تقاضيه مبلغ مليون جنيه رشوة من المقاول «ع. س» صاحب ومدير إحدى شركات المقاولات مقابل إسناد أعمال تنفيذ قرية «لونج بيتش» السياحية بالعين السخنة بمبلغ يتجاوز 200 مليون جنيه.

وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اعتراف المقاول المذكور بواقعة الرشوة.

جدير بالذكر أن قرية «لونج بيتش» يتم تنفيذها لصالح البنك العقاري المصرى العربى.

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