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الرقابة الإدارية تضبط رئيس مجلس إدارة شركة إنشاءات لحصوله على رشوة

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الرقابة الإدارية تضبط رئيس مجلس إدارة شركة إنشاءات لحصوله على رشوة الرقابة الإدارية تضبط رئيس مجلس إدارة شركة إنشاءات لحصوله على رشوة

أرشيفية

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المهندس “محمد س” رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للانشاءات (روﻻن) التابعة للشركة القومية للتشييد والبناء وذلك عقب تقاضيه مبلغ مليون جنيه رشوة من المقاول “ع س” صاحب ومدير إحدى شركات المقاولات مقابل إسناد أعمال تنفيذ قرية (لونج بيتش) السياحية بالعين السخنة بمبلغ يتجاوز 200 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرية يتم تنفيذها لصالح البنك العقاري المصرى العربى ، وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا ، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، وذلك بعد أداء المقاول المذكور باعتراف تفصيلية عن واقعة الرشوة.

أ ش أ

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