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مسئول تلفزيون فلسطين: أحترم المصريين لكن عكاشة جاسوس.. ولو طال الزمن بمرسي لسبح بحمده

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توفيق عكاشة

تداولت عدد من المواقع الصحفية الفلسطينية خبر إقالة مدير أخبار تلفزيون فلسطين أحمد زكي، مشيرة إلى أن سبب الإقالة يعود لتصريحات زكي الآخيرة وموقفه من ظهور الإعلامي توفيق عكاشة على شاشة تلفزيون فلسطينية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بفلسطين حالة من الغضب والاستنكار بسبب استضافة توفيق عكاشة  منذ بضعة أيام، حيث هاجم المقاومة بشكل غير لائق -وفقًا لم ذكره نشطاء بمواقع التواصل  الاجتماعي- مما دفع مدير الأخبار في تلفزيون فلسطين أحمد زكي  بالتعليق على استضافة عكاشة  قائلًا: لا علاقة لي بما جرى، وفضائية عودة هي من استضافت عكاشة وليس تلفزيون فلسطين.
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أرشيفية لأحد التعليقات

أرشيفية لأحد التعليقات


> وقال زكي: أوضح للرأي العام ولأصدقائي، أنا شخصياً لا علاقة لي بذلك، كما لا يجوز ولن أقبل بأي حال من الأحوال أن يفتح الموضوع مع أبنائي وبناتي، لا من هيئة تدريسية ولا من طلبة.

وأضاف مدير أخبار تلفزيون فلسطين: أنا شخصياً لست من المغرمين بالتنزه في حديقةٍ أحد حيواناتها الزاحفة عكاشة، ومثل هذا الحيوان الذي يتأمل من إسرائيل إفناء نصف شعبي، هو جاسوس وساقط، وأقل من الحذاء الذي رفعه على شاشة تلفزيونه المأزوم.

مدير أخبار تلفزيون فلسطين

مدير أخبار تلفزيون فلسطين

وواصل: هناك فرق بين الشعب وأي خلاف مع فصيل، فكان الأجدى بأمثال عكاشة أن يلوم نفسه على سرقة ثورة الشعب، وعليه أن يشتم هؤلاء أو أنصارهم ممن سمحوا بأن يجلس (محمد) مرسي وأتباعه أكثر من عام قبل أن يدعو الى إفناء الفلسطينيين.. إني أحترم كل مصري غيور على وطنيته ووقف ضد حرف عن دورها الوطني، ومنع سرقة ثورتها، ولو طال بمرسي الزمن لكان عكاشة وأمثاله يهللون ويسبحون بحمد مرسي.


> وأنهى زكي حديثه قائلًا: أي طحلب ذلك الحيوان الصغير عكاشة، إن العمالة لاتبرر ولا يغتفر لها، ولا يبرر لمن يؤيد العدو، أو تقبل توبة.

 

 

 

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