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الداخلية : نحرص علي خروج مباراة الأهلي وسيوي سبورت بما يليق بمصر

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الداخلية : نحرص علي خروج مباراة الأهلي وسيوي سبورت بما يليق بمصر الداخلية : نحرص علي خروج مباراة الأهلي وسيوي سبورت بما يليق بمصر

أرشيفية

أهابت وزارة الداخلية بجماهير الكرة المصرية وخاصةً جماهير النادى الأهلى التعاون مع رجال الأمن فى أداء رسالتهم للحفاظ على سلامة الجماهير خلال مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى المصرى وسيوى سبورت الإيفوارى المقرر إقامتها على إستاد القاهرة الدولى مساء يوم السبت الموافق 6 من ديسمبر الجارى.

وأشارت الوزارة ـ في بيان اليوم ـ الي حرص وزارة الداخلية على دعم الفرق الرياضية فى مشوارها لحصد البطولات وموافقتها على حضور 25 ألف مشجع فى مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى المصرى وسيوى سبورت الإيفوارى ، وخروج المباراة بالصورة المشرفة التى تليق بشعب العظيم والنادى الأهلى العريق.

وأكدت أنها ليست فى خصومة مع أحد ، وإنما تنشد الرفعة للوطن وتحقيق أمن المواطن فى إطار مسؤولياتها فى تنفيذ القانون ، وعزمها على تطبيقه بكل حزم وحسم قِبل كل من يتجاوز حدوده أو يخل بالنظام العام.

أ ش أ

 

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