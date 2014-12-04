6 مستحضرات لا غنى عنها في حقيبتك

هناك بعض الأشياء التي ينبغي أن تكون في حقيبتك بصورة دائمة، وذلك للحفاظ على جمالك وتألقك بشكل مستمر لاسيما وإن كنت امرأة عاملة، أو سيدة تقضين معظم يومك خارج المنزل. ها هي "سيدتي نت" تساعدك في تقديم أبرز 6 أشياء يجب أن تكون في حقيبتك دائماً.

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1.براعم القطن:

من الضروري أن تحتوي حقيبتك على براعم القطن؛ فهي الحل لجميع أخطاء الماكياج التي قد تحدث نتيجة لتغير الجو، أو غيرها من الأسباب، فقد تحتاجينها في تنظيف بطانة عينيك من الكحل السائل بها، أو لإزالة بقايا ماكياج العين إذا شعرت بأنّ مرور الوقت قد جعله باهتًا، إضافة إلى تنظيف الشفاه إذا قام الطعام الذي تناولته بإفساد مظهره، والعديد من المواقف الأخرى.

2.كريم الترطيب:

فكريم الترطيب الخاص بك من الأشياء الأساسية في حقيبتك، وخصوصاً مع بداية أيام الشتاء، استخدميه كلما قمت بغسل يديك، أو شعرت بجفافهما، استخدميه أيضاً على طرف الأنف إذا شعرت بأنّ برودة الجو ساهمت في جفاف أنفك. وكذلك عليك إبقاء كريم ترطيب الشفاه لاستخدامه كلما شعرت بجفافها وتشققها.

3.بودرة الماكياج:

قد تتعرضين في وسط النهار إلى إزالة الماكياج من نقطة في وجهك كحول الفم مثلًا بعد تناول الطعام مما قد يفسد مظهرك طوال اليوم، ولحل هذه المشكلة عليك استخدام بودرة الماكياج الخاصة بك. ضعي القليل منها على مناطق وجهك العارية من الماكياج لتتركيها متناسقة ومتألقة مع باقي الوجه.

4.أحمر الشفاه:

نعلم جميعاً أنّ أول شيء يتلاشى من الماكياج هو أحمر الشفاه نتيجة الأكل أو الشرب أو لعق الشفاه لذلك من الضروري وجود أحمر الشفاه الخاص بك معك دائماً للحصول على شفاه رطبة ومتألقة طوال الوقت.

5.المناديل الورقية:

قد تساعدك المناديل الورقية في تنظيف وجهك ونثر ما يعلق به بين الحين والآخر، كما يمكنك أن تجددي ماكياجك سريعاً باستخدام المستحضرات الخاصة بك وبمساعدة المناديل الورقية.

6.طلاء الأظافر الشفاف:

جميعنا يعلم المواقف التي قد تمر بنا أثناء اليوم من تشقق الأظافر أو تكسرها، قد يساعدك طلاء الأظافر كثيراً في وضع طبقة عازلة لمنع هذا الأمر.

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