“التخطيط العمرانى” تعتمد حيز 7 مدن في 5 محافظات



> أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثله في الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، اليوم اعتماد الحيز العمراني لمدن طلخا – شربين – الجمالية بمحافظة الدقهلية ، وكفر سعد بمحافظة دمياط ، وأرمنت بمحافظة الأقصر، وجرجا بمحافظة سوهاج ، ونويبع بمحافظة جنوب سيناء .

كما تم اعتماد الحيز العمراني لعزب مراكز المحمودية بأبو المطامير – كوم حمادة – دمنهور بمحافظة البحيرة ، وذلك في إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 1993 والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقري الجمهورية والمعدل بالقرار الوزاري رقم (58) لسنة 2002 لدراسة ومراجعة مقترح الكردونات لمدن الجمهورية .

من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني المصرية ، فى بيان له اليوم، إن العزب التى تم اعتمادها من اللجنة لمحافظة البحيرة هى “عسكر، السعدنى، عطوان (نتما) – المناصرة ولطفى الغربية، لبيبة حمزة، مصطفى حمزة (البلاكوس) – أبو فاطمة (بريم) – ورثة مبارك خضر، الجياد القبلية (بولين الفوايد) – قناطر كفر بولين، فتح الله، البيضاوى، أبو خطوة “عبدالله غطاس سابقا”.

عزبة الأدهم ورحومة (كفر بولين) – أحمد عمران، أحمد ماهر نور (مليحة) – مصطفى إسماعيل أيوب، فاروق شلش، منشأة الشوربجى الشرقية (منشأة الشوربجى الشرقية) – إبراهيم سيد أحمد، محمد حسن مهنا (إبراهيم مهنا) – الأوقاف (شابور) – الحصة، التسعة (كفر سلامون ) – الحداد، الدريسة، أحمد رزق( النقيدى) – ورثة أحمد يونس، عطية عبد الجليل(سرسيقية) – أبو يوسف، محمد مهدى عوض (صفط العنب) – محمد حسين “الحسين”، العطيفى (كفر دميتو)، عيسى يونس (ميت يزيد) – مصطفى راضى (الصواف) – عبد المقصود الأخرس”تشمل أبو شوشة الأخرس”.

ممبروط طرابية (الطيرية) – عبد المولى السيد شتلة (كوم شريك) – مبانى المشروع، محطة البريجات، أبو ضرار، عز الدين، موسى، الجسطينى، عطية (البريجات) – ناصف الشرفية، ناصف الغربية (علقام) – عزيز عرفة، السيد سليمان (أبسوم الغربية ) – قريضة البحرية، قريضة القبلية (أبيوقا) – أبو النهى عمار (بيبان) – كازولا (زاوية مبارك ) – محمد فهمى الجيار (منشأة راضى ) – أبو رية الغربية (الزعفرانى) – محجوب مكايد “المجنون ” (واقد) – السيد سليمان(القلاوات) – إبراهيم الجيار (خربتا )- أبو جازية، على خليل (شبرا وسيم) – عبد الله صالح (كفرزيادة ) – طورنو، العشرة، التريسى، أبو شبانة، الأشمونى، أبو وردة مع ع.أبو ستيت، السنهورى، أبو المجد، التلونى، الخولى، السيد العشرى الشنديدى (القصر) – المنياوى الغربية، ساسون، المنياوى الشرقية، الصافتى، روزن برج الشرقية، حلق الجمل، حلق الجمل الحمراء، لطفى، حمادى والنمر (ديروط ) .

أبو عيطة، النجار، عبد العزيز،الزنانية، عمر حسن، الأمير، مهنا المفيش،نجح الملكى “مستجد ” – الشامى “مستجدة”، يحيى سلطان، جاب الله، السعداوى، أبو خميس، سفق “مستجد”، أبو السيد، أبو الحسن، عباس الشافعى، محمد رجب، سعيد زلزل، أبو عيشية، مفتاح، الخليج(ع.16)، عبد السيد عوض خليل، أبو عبلة، العزب، زعلوك”مستجدة”، مصطفى زعلوك، المحلاوى”مستجد” – أبو موسى “مستجد” – أبو الخير، حسن قاسم، زقيزق والمشد، وزير (مستجد) – أحمد عبد اللطيف زعلوك”مستجد”- عبد الغنى عبد الجواد، وهيب “مستجد”، بقشن “مستجد”، الحجر، حواش “مستجد”، الرحمانى ” مستجد”، العمران، أبو بكر، وحيد “مستجد”، الصعايدة” مستجد”، الصاوى “مستجدة”، النيدى”مستجدة”، البحيرى”مستجد”، نايل “مستحدث”، البركة، المروحة، عبد اللطيف عبد الجواد، رياض المنياوى، مصنا، الفاضلى، أبو ركبة، إسماعيل عطية، منشأة العتى، نجع أبن هوارى بدر ويوسف بدر، بدر، عوض حميدة، عبد الحميد غانم، غضبان “مستجد”، فلة، خير الله، تجمع الهباب (سيدى عقبة) – محمد المنياوى “كبكاب” (منية السعيد ) – إدريس مفتيس، الـ200 الغربية، منشية الميازى، الروضة ” محمد باشا المغازى”، العبانى، الباز، بلبع اللبان، فهمى الخولى، أبو رحاب، عبد الجواد حسين، عبد المولى طه، عبد المقصود “دبوس”، ت. اللمعى، بلبلع الكبيرة، بلبع العشرة، البسيونى، ت. الطليخى، محفوظ عليان، السباعى، إسماعيل الفقى، ت. القزاز، القزاز، ت.عطية عكير، الطلمبات، الجميعى+ التجمع، حسن قرقر، الوكيل القديمة، الوكيل الجديدة، ت. الوكيل، بانون البحرية، ت. بلبيغ الكبيرة (عزب بسنتواى) – عبد المجيد (اللوية) – زعتير، القصر، فتوح، الصعايدة، ت الفار” مستحدث”، حقى، أبو سليم، الست، النيال(سرنباى) – عبد السلام،بركات، كمال، الشرم، جزيرة الفوال (سنابدة)، فيشا الصفراء ,نجع ابوباكى (فيشا بلخة ) – امام ,ماهر، جلال ( الشيخ على )، عرفان (دسيا الكنائس ) –عوض كشك ,شدرشة، الفار، ابوسليمان ( كفر الرحمانية ) – رسلان قطاوى ,حسن خير الله، جنيدى، سكن الروضة (مستحدث )، علام ,عثمان عبد العال، مقلد، الغرباوى، حمادة سرحان، حرقان، الحسينة ( نظارة الروضة ) –السكرى، بركات، جرجس سعد ( القبطى )، دويدار ,السياح، عجينى ( كفر نكلا ) – العيساوية، الطامية، صوابى، زيزينيا الغربية، زيزينيا الشرقية، الجمل، الفاسولة، تجمع الفاسولة ,القشلان، تجمع القشلان، زينب حسن الكبرى، زينب حسن الصغرى، بولاد الكبرى، برجل، الفزوى ” القروى “، المائة، الزرفداكى، الستمائة، سندرينا، فتحى عبد العاطى، الماكينة، سيد احمد، على القاضى، قطب القاضى، رزق الله عيد، مرسى عبد العال، بولاد الصغرى ( منشأة اريمون ) – مترى ( سنهور ) – يوسف عقل (عزبة حسين عمرو ) – فرج يوسف ( كفر بنى هلال ) – منسى (منشأة راغب ) – علوانى قاسم، مسعود (منية بنى موسى ) – درويش، الخمسين، قرقورة الكبرى، بعبيد البحرية، نصر قرقورة، بعبيد الغربية، الفرستل، سطح الذهب، قرقورة البحرية، البرادعى، الورشة، سيف الدين البحرية، سيف الدين القبلية، الكشحت، الشرفة ( شرنوب ) – ايوب، منشأة السلانكلى ( السلانكلى ) .

وقف سليم طوبجيان (سليم طوبجيان ) –القرداحى (طرابنبا ) – سعيد الرفاعى ( محمد عوض ) – الجرن، الصاوى، نعيم، سليمان مكرم، غالى عبد الملاك، حسن عوض نعيم، مراد مكرم، حسنين الخولى ( قراقص ) – بيومى مكرم، الثلاثين ( منشأة محمد الوكيل ) – دعبيس ( عزب قرطسا وطاموس ) – مصطفى مرسى ( منشأة الحبشى ) – عوايضة الشرقية ( العمرية ) – الخويلدية، الخاصة، تيتيل، الحامدية، جمعية الاصلاح، الست فريدة، (البرنوجى ) – متولى، عبد الجليل زايد، محمد خالد، عبدالعال المسيرى، عيسى الشريف، على عيسى، عبد العاطى، عبد السلام عطا الله، محمد اللقانى، محمود الشريف، عبد الحميد الشريف . بحر خالد، المسيرى الكبرى، عبد العال مصباح، لبيب شنودة، الست انيسه، محمد القاضى ” القاضى “، احمد جفدار ” جفدار ” ,محمود طريف ” طريف “، العمدة المسيرى، الظاهر على، مطاوح قدح، صالح كعبار، كوم الذهب، فله بشارة، احمد فؤاد نواره، عمر لطيف، فايز حميده، عبد المولى مبروك، الراهب حنا، فرج الحديدى، ابراهيم ابو صالح، الصراف، نصر قصير، السعدنى، عبد العزيز حماده، ابو يوسف، منشأة عثمان، بدر الدين، الاصلاح، قطب بدر الدين ( حفص) –ابو ماضى، الخوالقه، الخربوطلى، الفقى، العنانى، المنشية، كيلانى ” عمر ” ( النجيلى اولاج الشيخ ) – شعيب ابراهيم، محمد شفيق ( ابو المطامير البحرية ) – المنشية البحرية، الفخرانى، الشيخ قاسم ( النمرية ) – العجاربه، جمال شوسه ( ابو المطامير البحرية ) – شعيب واعر، شراره البيضاء، شراره التفتيش، حميد جبريل، سيدى محمد، نجح الروبى والمساكن، تله الجارحى، محمود جمال الدين، عزبه راضى ( منشاة ثروت ) –الخصمة ( منشأة جناكليس ) – عزبه الصفيح ( كوم الفرج ) – عزبه ابودبوس (الغيته ) – الغرق البحرى، حوض محمد ” عبد الملاك منصور”، مرسى عبد الكريم . الشهاوية، السبعين ,( زاوية صقر ) – عشم الله، عمر خميس، كوه حتاوش ( تروجى ) – الشورى ( كوم القدح ) – كستيه ” ويشمل عبد القادر جويده “، الورثة، الست فضيلة، الخمسين بركات ( منشأة علوبة ).

> أ ش أ