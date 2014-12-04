وزير المالية يزور موقع قناة السويس الجديدة برفقة وفد من قيادات الوزارة

قام وزير المالية هاني قدري دميان يرافقه وفد من قيادات وزارته، اليوم الخميس، بزيارة موقع قناة السويس الجديدة.

وقدم اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام العام على مشروع قناة السويس الجديدة لوزير المالية والوفد المرافق له شرحا عن مشروع القناة الجديدة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما أجاب كامل الوزير عن استفسارات الوفد، الذي يتكون من نحو 120 شخصا.

وقال وزير المالية إن مصر بمشروع قناة السويس الجديدة، تبني اقتصاد على أسس قوية لـ500 عام مقبلة، فهو لا يزيد فقط من الموارد العامة من خلال مضاعفة إيرادات هيئة قناة السويس، وإنما يفتح آفاقا جديدة للتنمية تنعكس على تحسين حياة الإنسان المصري.

وأضاف أن المشروع يؤكد أن مصر بعد 30 يونيو لا تورث لأبنائها أزمات أو ديون بل مستقبل مشرق فبفضل المشروع وأبعاده التنموية والاقتصادية ستكون منطقة القناة أحد أهم أقطاب حركة التجارة العالمية.

وضم الوفد 150 شخصا من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة شمل بجانب رؤساء المصالح الضريبية والجمارك ومساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة ممثلين عن كل المستويات الإدارية بما فيها الخدمات المعاونة.

وقال إن التنمية التي ستحدثها القناة الجديدة سيمتد تأثيرها إلى الاقتصاد العالمي من خلال مساهمتها في دفع حركة التجارة العالمية وتخفيض تكاليف عمليات الشحن والنقل وبالتالي الإنتاج بمعظم دول العالم التي تمد المواد الخام والسلع والبضائع بهذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.

وقال إن المشروع سيفتح آفاقا كبيرة لفرص عمل بداية من توفير مليون فرصة عمل ستتاح قريبا بالإضافة إلى مشروعات المزارع السمكية التي ستمتد على طول 120 كيلو متر على جانبي القناة، بجانب مشروعات أخرى لتطوير الموانئ وتحلية مياه البحر ومشروعات عديدة أخرى تبنى مصر بشكل متكامل وتعتبر حلقة في سلسلة متكاملة لبناء اقتصاد قوى يحقق مستقبل أفضل لأبنائنا.

> وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير للأفضل سواء علي صعيد النمو الاقتصادي أو معدلات الإنتاج الصناعي أو الاستهلاك، مضيفا أن “القطاعين السياحي والاستثماري الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية توجد مؤشرات على تعافيهما، ونأمل بحلول يناير المقبل أن نتجاوز جميع تلك الآثار والصعوبات خاصة أن أمامنا مشوار طويل حتى نضع الاقتصاد في المكانة التي تليق”

> ولفت إلى أن وضع خطة للسيطرة على عجز الموازنة و برامج لتحسين جودة حياة المواطنين، وكذلك تحسين معاش الضمان الاجتماعي والتوسع في التغطية التأمينية للفقراء والأسر الأكثر احتياجا.

وقال إنه لكى نحقق أهدافنا لابد من أتباع أساليب ومنهجيات مختلفة وأن تكون هناك إجراءات حقيقية وحاسمة ونفكر خارج الإطار التقليدي وأن يكون التعامل بمنهجيه وحرفية عالية لإنجاز تلك الطموحات.

وأضاف الوزير أن جميع العاملين بالوزارة يرغبون في زيارة المشروع لأنه أصبح حلم كل مصري في حياة أفضل، وهو ما شهدناه من تدفق المصريين للمساهمة في تمويل هذا المشروع، كما أنه يعكس حجم الثقة لدى المصريين في القيادة السياسية لمصر ورغبتهم الصادقة في المساهمة في مسيرة بناء المستقبل التي استطاعت أن تتجاوز المرحلة الصعبة كما يؤكد الانتماء و الشعور الجارف لحب مصر لدى كل المصريين.

ومن جانبه، دعا وكيل أول وزارة المالية أمجد منير جميع المواطنين لزيارة القناة وتلمس الإنجاز غير المسبوق الذي تشهده والتطور السريع في تنفيذ مشروع إنشاء القناة الجديدة التي تدعم جهود التنمية بمصر من أجل صالح الأجيال الجديدة.

من جهته، قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن مصلحة الجمارك بناء على تعليمات وزير المالية تساند هذا المشروع القومي العملاق من خلال تقديم كافة التيسيرات لسرعة الإفراج عن أية معدات أو آلات أو كراكات ترد من الخارج للمشاركة في المشروع، لافتا إلى إصداره تعليمات بالإفراج عنها فورا برسم الموقوفات إلى حين انتهاء عملها وإعادتها للخارج مرة أخرى وذلك بمجرد تقديم شهادة من هيئة قناة السويس بان هذه المعدات تتبع المشروع ودون الحاجة لتقديم أية مستندات أو شهادات أخرى.

وأشار إلى أنه دعما للمشروع أيضًا تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج الفوري لشحنات البنزين والسولار التي يتم استيرادها من الخارج لتشغيل معدات الحفر بالقناة الجديدة وذلك مقابل تعهد بدفع الرسوم المقررة إلى حين صدور قرار بإعفائها من ضرائب المبيعات.

من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الخدمات الحكومية أيمن جوهر أن مشروع محور تنمية القناة يتضمن أيضًا مشاريع لاستصلاح الأراضي وزراعتها حيث يجري الآن تأهيل شركات استصلاح الأراضي للمشاركة في المشروع، لافتا إلي أن توجيهات القيادة السياسية تقضي بتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري الجاد في مشروعات محور تنمية القناة.

من ناحيتهما قالا محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية أن مشروع القناة يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني ليس فقط من حيث مساهمته في تضاعف إيرادات هيئة القناة لعدة مرات وإنما الأهم في دوره في توفير فرص العمل التي نحتاجها لتشغيل شبابنا وهوما يصب في دعم الناتج المحلي وزيادة معدلات نموه.

واكد مساعدي ومستشاري وزير المالية أن مشروع القناة الجديدة هو اهم مشروع سيشهده العالم في النصف الأول من القرن الحادي والعشرون من حيث حجم تأثيره في اقتصاد مصر والمنطقة العربية بل والعالم اجمع كما انه سيكون حافزا علي الاستقرار والتنمية ودافعا للمحبة والسلام.

> أ ش أ