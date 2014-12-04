تعرّفي على سمات نظامك الغذائي

تثبت دراسة صادرة، أخيراً، عن "الجمعيّة الأميركيّة للصحّة العامّة" أن تناول الطعام في مواعيد منتظمة قد يساعد في إنقاص الوزن، نتيجة "التأثير الحراري للطعام". وهذا "التأثير" هو عبارة عن زيادة طفيفة في معدّل الأيض تحدث بعد أكل الطعام مباشرةً.

وفي هذا الصدد، درس الباحث د. جون بريفا، الذي أُدرج اسمه ضمن لائحة أفضل الأطباء في "المملكة المتحدة"، من خلال استبيان قامت به مجلة "تاتلر" البريطانية، التأثير الحراري للطعام وعلاقته بالأنظمة الغذائية في كتابه الأكثر مبيعاً "كيف تحدّد نظام الحمية المناسب لك؟".

في ما يأتي، بعض المقارنات ما بين متتبعي نظام البروتين الحيواني، والنباتيين:

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