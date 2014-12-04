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أبو مازن يقيل مسئول كبير بالتليفزيون الفلسطيني لرفضه استضافة توفيق عكاشة

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أبو مازن يقيل مسئول كبير بالتليفزيون الفلسطيني لرفضه استضافة توفيق عكاشة أبو مازن يقيل مسئول كبير بالتليفزيون الفلسطيني لرفضه استضافة توفيق عكاشة

توفيق عكاشة

أفادت قدس الفلسطينية أن المذيع توفيق عكاشة تسبب في إقالة مسئول كبير في التليفزيون الفلسطيني.

ونقلت الشبكة الخبر عن “راديو بيت لحم” قولها: “الرئيس محمود عباس يقيل مدير الأخبار بتليفزيون فلسطين أحمد زكي، بسبب موقفه الرافض لاستضافة الإعلامي توفيق عكاشة في التليفزيون ووصفه له بالعميل لـ(إسرائيل)”.

وكان عباس قد أرسل رسالة شكر إلى عكاشة على ما أسماه جهوده الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية، وفقًا لم ذكره موقع الأهرام الإليكتروني.

وكان زكي قد قال في تدوينة له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه لا علاقة له باستضافة التليفزيون الرسمي الفلسطيني لـ توفيق عكاشة، موضحًا أن فضائية عودة هي من استضافت عكاشة وليس تليفزيون فلسطين.

وأضاف: “أوضح للرأي العام ولأصدقائي، أن من استضاف توفيق عكاشة هي فضائية عودة، وأنا شخصيًا ليس لي علاقة بذلك، كما لا يجوز ولن أقبل بأي حال من الأحوال أن يفتح الموضوع مع أبنائي وبناتي لا من هيئة تدريسية أو طلبة”.

واختتم تدوينته قائلًا: “إن العمالة لا تبرر ولا يغتفر لها، ولا يبرر لمن يؤيد العدو، أو تقبل توبته”.

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أونا

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